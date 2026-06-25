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JoJo's Bizarre Adventure - The JOJOLands Tome 7

Hirohiko Araki

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La partie 9 de Jojo's Bizarre Adventure débarque en France ! On suit ici l'histoire de Jodio et de Dragona appartenant à la lignée de Joseph Joestar... Alors que Jodio et Dragona se font arrêter par des policiers pour mauvaise conduite, l'altercation, aux premiers abords pacifique, commence à dégénèrer. Dragona est victime d'attouchements, les deux compères décident de se venger avec leurs Stands... Mais rien ne les détournera de leur mission initiale : voler un énorme diamant se trouvant actuellement entre les mains d'un touriste japonais !

Par Hirohiko Araki
Chez Delcourt

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Auteur

Hirohiko Araki

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

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JoJo's Bizarre Adventure - The JOJOLands Tome 7

Hirohiko Araki

Paru le 25/06/2026

176 pages

Delcourt

7,29 €

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