JoJo's Bizarre Adventure - The JOJOLands Tome 7

La partie 9 de Jojo's Bizarre Adventure débarque en France ! On suit ici l'histoire de Jodio et de Dragona appartenant à la lignée de Joseph Joestar... Alors que Jodio et Dragona se font arrêter par des policiers pour mauvaise conduite, l'altercation, aux premiers abords pacifique, commence à dégénèrer. Dragona est victime d'attouchements, les deux compères décident de se venger avec leurs Stands... Mais rien ne les détournera de leur mission initiale : voler un énorme diamant se trouvant actuellement entre les mains d'un touriste japonais !