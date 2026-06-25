Suite de la troisième saison des Mythics proposée par les auteurs des Légendaires et de La Rose écarlate ! Nouveaux ennemis, nouveaux alliés et nouvelles aventures ! Même privés de leurs pouvoirs, les Mythics se sont dressés face à leur vieil ennemi, le Mal. S'ils ont réussi à le contrer, ils n'ont cependant pas la force de vaincre ses avatars. Du moins jusqu'à ce qu'un nouveau plan émerge grâce à l'enseignement du septième Mythic, Shade. Commence alors une course contre la montre : arriveront-ils à contrôler l'esprit maléfique des armures, avant que le Mal n'écrase les dernières résistances de l'humanité ?