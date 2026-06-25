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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Les héros

Philippe Ogaki, Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Miya

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Suite de la troisième saison des Mythics proposée par les auteurs des Légendaires et de La Rose écarlate ! Nouveaux ennemis, nouveaux alliés et nouvelles aventures ! Même privés de leurs pouvoirs, les Mythics se sont dressés face à leur vieil ennemi, le Mal. S'ils ont réussi à le contrer, ils n'ont cependant pas la force de vaincre ses avatars. Du moins jusqu'à ce qu'un nouveau plan émerge grâce à l'enseignement du septième Mythic, Shade. Commence alors une course contre la montre : arriveront-ils à contrôler l'esprit maléfique des armures, avant que le Mal n'écrase les dernières résistances de l'humanité ?

Par Philippe Ogaki, Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Miya
Chez Delcourt

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Auteur

Philippe Ogaki, Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Miya

Editeur

Delcourt

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Les héros

Philippe Ogaki, Patrick Sobral, Patricia Lyfoung, Miya

Paru le 25/06/2026

48 pages

Delcourt

11,50 €

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