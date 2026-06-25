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L'Ancien Testament expliqué à ceux qui n'y comprennent rien ou presque

Ska/prevost, Jean-Louis Ska, Jean-Pierre Prévost

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Selon Umberto Eco, la Bible fait partie des " grands livres non lus ", et particulièrement l'Ancien Testament. Comment s'y prendre alors ? Le but de cette nouvelle et brève introduction est de permettre à tous une première lecture de la Bible. Rédigée simplement par l'un des meilleurs spécialistes de l'Ancien Testament, elle ne se contente pas de répondre aux premières questions que nous nous posons, mais elle fournit aussi les éléments d'une lecture critique pour éviter les erreurs qui surgissent lorsqu'on prend le texte ancien trop au pied de la lettre.

Par Ska/prevost, Jean-Louis Ska, Jean-Pierre Prévost
Chez Bayard Religion

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Auteur

Ska/prevost, Jean-Louis Ska, Jean-Pierre Prévost

Editeur

Bayard Religion

Genre

Bibles

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L'Ancien Testament expliqué à ceux qui n'y comprennent rien ou presque

Ska/prevost, Jean-Louis Ska, Jean-Pierre Prévost

Paru le 25/06/2026

256 pages

Bayard Religion

13,00 €

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