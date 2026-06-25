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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Rendez-vous l'été prochain

Annabel Monaghan

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REGLES DE LA PLAGE : Faire de longues promenades au coucher du soleil. Collectionner les plus beaux coquillages. Ne PAS tomber sur son premier amour. Sur le papier, Sam a une vie bien rangée. Elle a un fiancé parfait, un emploi stable, et un mariage de rêve à organiser. Sa routine est bien huilée, jusqu'à ce qu'elle retourne à la maison de vacances de ses parents, où le sable s'infiltre partout et l'océan l'emporte dans ses tourments. Ce chaos environnant n'est rien face à celui engendré par le retour de Wyatt : son premier amour, celui qui lui a brisé le coeur. Dès lors, l'attirance indéfectible qui les unissait ressurgit. Les souvenirs des longues nuits passées au sein de sa cabane dans les arbres refont surface, tout comme ceux de l'été qui a tout changé. Alors que Sam commence à se rappeler la jeune fille imprévisible qu'elle était, toutes ses certitudes volent peu à peu en éclats. Cet ultime rendez-vous avec le passé bouleversera-t-il son avenir à tout jamais ? Traduit de l'anglais par Alice Kremer

Par Annabel Monaghan
Chez Saxus Romance

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Auteur

Annabel Monaghan

Editeur

Saxus Romance

Genre

Comédie romantique et humorist

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Rendez-vous l'été prochain

Annabel Monaghan trad. Alice Kremer

Paru le 25/06/2026

286 pages

Saxus Romance

15,00 €

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