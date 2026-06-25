Pucking Strong

Deux destins liés par le besoin, réunis par l'amour. Je m'appelle Teddy O'Connor et je suis kinésithérapeute pour la célèbre équipe de hockey sur glace, les Rays de Jacksonville. Il y a six ans, j'ai rencontré Henrik Karlsson. Attaquant prodige des Rays, il m'a sauvé la vie et avec ça, il a volé mon coeur. De retour à Jacksonville, je suis déterminé à me concentrer sur ma carrière et à oublier cet homme qui ne se souvient même pas de moi. Seulement, mes plans tombent à l'eau lorsque je dois l'accompagner en Suède. Après une tragédie familiale, Henrik a besoin d'une personne qualifiée pour ramener sa nièce blessée aux Etats-Unis. Pourtant, une fois sur place, rien ne se passe comme prévu. La seule solution qui s'offre à nous ? Un mariage. Mais alors que notre union factice trompe le monde du hockey, il se pourrait que je cède à l'illusion d'un amour véritable...