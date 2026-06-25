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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Pucking Strong

Emily Rath

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Deux destins liés par le besoin, réunis par l'amour. Je m'appelle Teddy O'Connor et je suis kinésithérapeute pour la célèbre équipe de hockey sur glace, les Rays de Jacksonville. Il y a six ans, j'ai rencontré Henrik Karlsson. Attaquant prodige des Rays, il m'a sauvé la vie et avec ça, il a volé mon coeur. De retour à Jacksonville, je suis déterminé à me concentrer sur ma carrière et à oublier cet homme qui ne se souvient même pas de moi. Seulement, mes plans tombent à l'eau lorsque je dois l'accompagner en Suède. Après une tragédie familiale, Henrik a besoin d'une personne qualifiée pour ramener sa nièce blessée aux Etats-Unis. Pourtant, une fois sur place, rien ne se passe comme prévu. La seule solution qui s'offre à nous ? Un mariage. Mais alors que notre union factice trompe le monde du hockey, il se pourrait que je cède à l'illusion d'un amour véritable...

Par Emily Rath
Chez Roncière

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Auteur

Emily Rath

Editeur

Roncière

Genre

Romance et érotique LGBT

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Pucking Strong

Emily Rath trad. Louise Arnaud

Paru le 25/06/2026

672 pages

Roncière

20,00 €

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