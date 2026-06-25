Un guide en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. L'Irlande, un titre qui fait son retour dans le catalogue des countryguides Lonely Planet. Une édition très riche et complète pour ne rien rater lors d'un voyage en Irlande, y compris en Irlande du Nord Une destination facile d'accès et bon marché. Toutes les bonnes adresses où sortir à Dublin, pour un cocktail dans un bar branché, un concert dans un pub typique ou un repas dans un restaurant raffiné. Les sites historiques, des ruines celtiques aux innombrables châteaux et manoirs. Sligo, Kerry, Donegal, les emblématiques paysages du littoral irlandais et des conseils pour parcourir la Wild Atlantic Way qui en parcourt les méandres. Une sélection inspirante et très pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur de l'Irlande, quel que soit le temps ou le budget disponible. Des conseils pour découvrir l'Irlande en mode outdoor : randonnée, vélo ou surf. Une présentation de la faune et notamment de l'emblématique cerf élaphe. Un plan détachable grand format de l'Irlande.