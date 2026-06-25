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Rencontre avec Jean-Paul II

Pascal Ide

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Pascal Ide propose ici une rencontre personnelle avec saint Jean-Paul II (1920-2005), dont la pensée a profondément marqué son propre itinéraire intellectuel et spirituel. A travers ce compagnonnage, il fait découvrir l'unité vivante du plis grand pape du XXème siècle, philosophe et pasteur : la dignité de la personne, le don de soi, la vocation à l'amour. Ce livre se lit comme un chemin guidé, où l'auteur montre comment théologie et expérience humaine se rejoignent chez Jean-Paul II. Un guide clair et incarné pour entrer dans l'oeuvre d'un saint dont la vision de l'homme demeure décisive pour l'Eglise d'aujourd'hui.

Par Pascal Ide
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Pascal Ide

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Jean-Paul II

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Rencontre avec Jean-Paul II

Pascal Ide

Paru le 25/06/2026

160 pages

Editions Emmanuel

14,00 €

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Scannez le code barre 9782384334742
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