Rencontre avec Jean-Paul II

Pascal Ide propose ici une rencontre personnelle avec saint Jean-Paul II (1920-2005), dont la pensée a profondément marqué son propre itinéraire intellectuel et spirituel. A travers ce compagnonnage, il fait découvrir l'unité vivante du plis grand pape du XXème siècle, philosophe et pasteur : la dignité de la personne, le don de soi, la vocation à l'amour. Ce livre se lit comme un chemin guidé, où l'auteur montre comment théologie et expérience humaine se rejoignent chez Jean-Paul II. Un guide clair et incarné pour entrer dans l'oeuvre d'un saint dont la vision de l'homme demeure décisive pour l'Eglise d'aujourd'hui.