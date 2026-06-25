Rencontre avec John Henry Newman

Emmanuel Tourpe propose ici une introduction vivante et accessible à la pensée et à l'itinéraire spirituel de l'immense théologien John Henry Newman (1801-1890), qui vient d'être proclamé Docteur de l'Eglise. Loin d'un portrait académique, il invite à une véritable rencontre avec ce directeur de conscience et de sa pensée ordonnée à la question de la sincérité. Suivant pas à pas l'évolution intérieure de Newman - de l'anglicanisme au catholicisme, de la réflexion intellectuelle à la conversion du coeur - le lecteur découvre une figure prophétique pour notre temps. Un guide clair et stimulant pour entrer dans l'oeuvre de Newman et se laisser interpeller par son exigence de vérité et de cohérence intérieure.