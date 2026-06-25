Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Rencontre avec John Henry Newman

Emmanuel Tourpe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Emmanuel Tourpe propose ici une introduction vivante et accessible à la pensée et à l'itinéraire spirituel de l'immense théologien John Henry Newman (1801-1890), qui vient d'être proclamé Docteur de l'Eglise. Loin d'un portrait académique, il invite à une véritable rencontre avec ce directeur de conscience et de sa pensée ordonnée à la question de la sincérité. Suivant pas à pas l'évolution intérieure de Newman - de l'anglicanisme au catholicisme, de la réflexion intellectuelle à la conversion du coeur - le lecteur découvre une figure prophétique pour notre temps. Un guide clair et stimulant pour entrer dans l'oeuvre de Newman et se laisser interpeller par son exigence de vérité et de cohérence intérieure.

Par Emmanuel Tourpe
Chez Editions Emmanuel

|

Auteur

Emmanuel Tourpe

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Histoire des religions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rencontre avec John Henry Newman par Emmanuel Tourpe

Commenter ce livre

 

Rencontre avec John Henry Newman

Emmanuel Tourpe

Paru le 25/06/2026

128 pages

Editions Emmanuel

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384334384
9782384334384
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.