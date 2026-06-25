- Une trilogie à l'univers inspiré par le Japon et les oeuvres du Studio Ghibli. - Un héros fragile mais déterminé, tiraillé entre la fidélité aux siens et une vérité qu'ils lui cachent. - Un monde fantastique peuplé d'esprits bienveillants et d'entités maléfiques. Trahis par les humains qu'ils accompagnaient depuis la nuit des temps, les lùmii ont été changés en créatures obscures aux masques pâles, avides de posséder des corps et menant leurs victimes à la folie. Tandis que les albans les combattent, les rogues les contrôlent. Merle et ses amis découvrent les plaines, une société pleine d'étrangetés, puis rejoignent une grande ville où ils retrouvent Démon, devenu chef de rogues. Réfugié dans un site industriel, celui-ci protège les néronis, mais finance sa survie par l'exploitation des malins. Merle découvre que Démon, manipulé par Espérance et le malin de la cruauté, prépare une guerre pour se venger des albans. Trahisons, révélations familiales et luttes internes mènent à l'ouverture des sources et à la libération des lùmii.