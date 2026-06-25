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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Seeds of chaos

Violette Subros

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Trois vies écorchées. Trois trajectoires que tout oppose. Une collision inévitable. Ezekiel Jones est sergent d'armes des Wolves' Cry, MC redouté du Mississippi où la violence fait loi. Brutal, instable, rongé par une bête intérieure qu'il ne contrôle qu'à moitié, il vit dans un monde où les erreurs se paient par le sang. Jace Reyes porte un passé dont il ne possède que quelques fragments. Hanté par une vérité qu'on lui dissimule, doté d'une sensibilité qui capte les émotions comme d'autres entendent les battements d'un coeur, il suit une piste qui le mène droit vers les Loups... vers Ezekiel. Entre les deux hommes, Alina Redson, étudiante brillante du Massachusetts Institute of Technology, imprévisible, dangereusement libre, avance seule, indépendante. L'armure qu'elle s'est construite cache ses cicatrices, et elle refuse plus que tout d'être prise au piège de ses sentiments. Mais entre rage, vengeance, désir et liberté, rien ne les avait préparés à l'onde de choc qui les attend. Certains liens vous sauvent... d'autres vous consument.

Par Violette Subros
Chez Editions Elixyria

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Auteur

Violette Subros

Editeur

Editions Elixyria

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Seeds of chaos

Violette Subros

Paru le 25/06/2026

470 pages

Editions Elixyria

21,90 €

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