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Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Arnaud Villani, du symbole à la pensée-mouvement

Béatrice Bonhomme

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Arnaud Villani est l'un des rares penseurs de la nature à mener de face la création poétique et philosophique. Cet ouvrage est le premier à donner autant d'importance à sa poésie qu'à son élaboration d'une pensée-mouvement ayant pour ambition de reconfigurer les problèmes actuels de l'écologie mentale, sociale et environnementale. Arnaud Villani, philosophe, poète, peintre et musicien, est l'une des voix de l'écosophie (philosophie de l'écologie) actuelles. Sa pensée reste encore assez confidentielle en France, alors qu'il est traduit et étudié en Amérique latine (surtout) depuis plusieurs décennies. Cet ouvrage a pour ambition de mieux faire connaître auprès d'un public francophone l'envergure d'une philosophie (indissolublement métaphysique, politique, critique et éthique) qui apporte des réponses à la fois théoriques et pratiques aux crises environnementales que nous traversons aujourd'hui.

Par Béatrice Bonhomme
Chez Presses Universitaires de Perpignan

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Auteur

Béatrice Bonhomme

Editeur

Presses Universitaires de Perpignan

Genre

Autres philosophes

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Arnaud Villani, du symbole à la pensée-mouvement

Béatrice Bonhomme

Paru le 25/06/2026

270 pages

Presses Universitaires de Perpignan

24,00 €

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