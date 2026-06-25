Arnaud Villani, du symbole à la pensée-mouvement

Arnaud Villani est l'un des rares penseurs de la nature à mener de face la création poétique et philosophique. Cet ouvrage est le premier à donner autant d'importance à sa poésie qu'à son élaboration d'une pensée-mouvement ayant pour ambition de reconfigurer les problèmes actuels de l'écologie mentale, sociale et environnementale. Arnaud Villani, philosophe, poète, peintre et musicien, est l'une des voix de l'écosophie (philosophie de l'écologie) actuelles. Sa pensée reste encore assez confidentielle en France, alors qu'il est traduit et étudié en Amérique latine (surtout) depuis plusieurs décennies. Cet ouvrage a pour ambition de mieux faire connaître auprès d'un public francophone l'envergure d'une philosophie (indissolublement métaphysique, politique, critique et éthique) qui apporte des réponses à la fois théoriques et pratiques aux crises environnementales que nous traversons aujourd'hui.