L'île aux fruitblox

Après avoir vaincu le Maître du code, Clarablox et Robbie reçoivent un étrange message indiquant que Mégablox est toujours vivant. Les voilà repartis pour de trépidantes aventures pour sauver le super-héros de Roblox City. A Roblox City, après avoir vaincu le Maître du code, Clarablox et Robbie ont repris leurs vies d'influenceuse et de livreur de pizza. Mais un étrange message leur indique que Mégablox, le super-héros, est toujours vivant ! Nos héros ne vont pas tarder à découvrir qui est à l'origine de ce message... à leurs dépens !