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#Roman francophone

Les Choses qu'on dit

Mathou

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Le premier roman de Mathou : Comment parler à ses parents ? Que dire à ses enfants ? Introspectif et universel " Les silences de mes parents font un boucan d'enfer. " Léa a la trentaine, des angoisses à tous les étages, une reconversion professionnelle à son actif, et des parents pas simples à gérer. Mais qui a des parents simples à gérer ? Sa vie bascule le jour où son père, dans l'urgence de la peur de mourir, lui révèle le secret de son enfance. La colère qui monte va bien au-delà de ce qu'elle attendait. Elle sent, elle sait, qu'il y a autre chose. A un moment décisif de sa vie, Léa va devoir trouver les mots pour se sauver elle-même. Et si parler à nos parents était une question de survie, que leur dirions-nous ?

Par Mathou
Chez Pocket

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Auteur

Mathou

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Les Choses qu'on dit

Mathou

Paru le 25/06/2026

216 pages

Pocket

8,40 €

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