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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

La Gardienne des secrets

Genevieve Graham

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Dans les heures sombres de la Seconde guerre mondiale, deux soeurs jumelles s'engagent dans la Royal Navy. 1942, Ontario. Lorsque le Canada et les Etats-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne nazie, les jumelles Dot et Dash Wilson, aussi inséparables que différentes, s'engagent dans la branche féminine de l'armée. Dash rejoint l'aviation britannique, risquant chaque jour sa vie à bord de son Spitfire, quand Dot, passionnée par les énigmes et le morse, rejoint le camp X, une école d'espionnage ultra-secrète. Mais lorsque la mort frappe leur famille et que les allégeances sont mises à l'épreuve, les deux soeurs doivent lutter pour préserver le lien qui les unit. Il leur faudra faire preuve de courage dans une guerre où les plus grandes batailles ne se gagnent pas au front mais dans l'ombre.

Par Genevieve Graham
Chez Pocket

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Auteur

Genevieve Graham

Editeur

Pocket

Genre

Romans historiques

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La Gardienne des secrets

Genevieve Graham trad. Lou Gonse, Joanna Tabet

Paru le 25/06/2026

560 pages

Pocket

10,30 €

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