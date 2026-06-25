La Gardienne des secrets

Dans les heures sombres de la Seconde guerre mondiale, deux soeurs jumelles s'engagent dans la Royal Navy. 1942, Ontario. Lorsque le Canada et les Etats-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne nazie, les jumelles Dot et Dash Wilson, aussi inséparables que différentes, s'engagent dans la branche féminine de l'armée. Dash rejoint l'aviation britannique, risquant chaque jour sa vie à bord de son Spitfire, quand Dot, passionnée par les énigmes et le morse, rejoint le camp X, une école d'espionnage ultra-secrète. Mais lorsque la mort frappe leur famille et que les allégeances sont mises à l'épreuve, les deux soeurs doivent lutter pour préserver le lien qui les unit. Il leur faudra faire preuve de courage dans une guerre où les plus grandes batailles ne se gagnent pas au front mais dans l'ombre.