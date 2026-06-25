Somebody Like You Tome 1

Le passage en poche de la nouvelle série d'Estelle Maskame : Somebody Like You ! Par l'autrice de la saga bestseller DIMILY . Avec un père acteur hollywoodien, Mila, 16 ans, a l'habitude des flashs des paparazzi. Pourtant, lorsque son énième gaffe se retrouve immortalisée en première page des journaux à scandale, c'en est trop. La voilà exilée tout l'été à plus de 3 000 km de Los Angeles, à côté de Nashville, dans le ranch isolé de son grand-père et de sa tante. Mila est furieuse et n'hésite pas à le faire savoir à tout le monde, en particulier à Blake, le fils de la maire, qui l'agace prodigieusement. Mais, forcés de se côtoyer, Mila et Blake vont se rendre compte qu'ils ont bien plus en commun qu'ils ne veulent l'admettre...