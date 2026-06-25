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#Bande dessinée jeunesse

Somebody Like You Tome 1

Estelle Maskame

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Le passage en poche de la nouvelle série d'Estelle Maskame : Somebody Like You ! Par l'autrice de la saga bestseller DIMILY . Avec un père acteur hollywoodien, Mila, 16 ans, a l'habitude des flashs des paparazzi. Pourtant, lorsque son énième gaffe se retrouve immortalisée en première page des journaux à scandale, c'en est trop. La voilà exilée tout l'été à plus de 3 000 km de Los Angeles, à côté de Nashville, dans le ranch isolé de son grand-père et de sa tante. Mila est furieuse et n'hésite pas à le faire savoir à tout le monde, en particulier à Blake, le fils de la maire, qui l'agace prodigieusement. Mais, forcés de se côtoyer, Mila et Blake vont se rendre compte qu'ils ont bien plus en commun qu'ils ne veulent l'admettre...

Par Estelle Maskame
Chez Pocket

|

Auteur

Estelle Maskame

Editeur

Pocket

Genre

Girls

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Somebody Like You Tome 1

Estelle Maskame trad. Maud Ortalda

Paru le 25/06/2026

312 pages

Pocket

8,70 €

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