Gerard Manley Hopkins (1844-1889)

Visionnaire, fulgurant, incandescent : Gerard Manley Hopkins est l'un des plus grands poètes anglais du XIXe siècle. Admirateur de Shakespeare, il bouleverse la poésie de son temps par une langue neuve, vibrante, musicale, dont la modernité semble annoncer tout le XXe siècle. Amoureux passionné de la nature, Hopkins chante dans ses poèmes la beauté du monde avec une intensité presque mystique. Mais derrière l'émerveillement affleure déjà l'inquiétude : témoin de l'industrialisation galopante de l'Angleterre victorienne, il pressent les ravages d'un monde lancé dans une course aveugle au progrès. A bien des égards, sa voix résonne aujourd'hui avec une force saisissante. Mort à quarante-quatre ans, Hopkins laisse une oeuvre d'une puissance exceptionnelle, portée par une énergie créatrice et une liberté formelle qui continuent d'éblouir. Bruno Gaurier nous invite, dans cette biographie lumineuse, à redécouvrir une voix unique, ardente et profondément vivante, où la célébration de la nature devient chant spirituel, cri d'espérance et invention poétique permanente.