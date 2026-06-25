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Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Gerard Manley Hopkins (1844-1889)

Bruno Gaurier

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Visionnaire, fulgurant, incandescent : Gerard Manley Hopkins est l'un des plus grands poètes anglais du XIXe siècle. Admirateur de Shakespeare, il bouleverse la poésie de son temps par une langue neuve, vibrante, musicale, dont la modernité semble annoncer tout le XXe siècle. Amoureux passionné de la nature, Hopkins chante dans ses poèmes la beauté du monde avec une intensité presque mystique. Mais derrière l'émerveillement affleure déjà l'inquiétude : témoin de l'industrialisation galopante de l'Angleterre victorienne, il pressent les ravages d'un monde lancé dans une course aveugle au progrès. A bien des égards, sa voix résonne aujourd'hui avec une force saisissante. Mort à quarante-quatre ans, Hopkins laisse une oeuvre d'une puissance exceptionnelle, portée par une énergie créatrice et une liberté formelle qui continuent d'éblouir. Bruno Gaurier nous invite, dans cette biographie lumineuse, à redécouvrir une voix unique, ardente et profondément vivante, où la célébration de la nature devient chant spirituel, cri d'espérance et invention poétique permanente.

Par Bruno Gaurier
Chez Cerf

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Auteur

Bruno Gaurier

Editeur

Cerf

Genre

Critique Poésie

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Gerard Manley Hopkins (1844-1889)

Bruno Gaurier

Paru le 17/06/2026

200 pages

Cerf

25,00 €

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