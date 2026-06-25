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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

T'choupi visite la Bretagne

Thierry Courtin

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Pour les vacances, Papi et Mamie réservent une grande surprise à T'choupi : cap sur la Bretagne ! Une découverte joyeuse, gourmande et pleine d'aventures. T'choupi part en voyage avec Papi et Mamie et découvre la Bretagne, une région pleine d'histoires, de légendes et de paysages magnifiques. Menhirs de Carnac, îles des Glénan, phares majestueux, côtes de granit rose ou forêt de Brocéliande : chaque étape émerveille T'choupi qui apprend, observe et s'amuse au fil du voyage. Entre crêpes, corsaires, balades iodées et rencontres avec la faune et la flore locales, l'enfant suit T'choupi dans un périple chaleureux qui donne envie d'explorer à son tour. Un album tendre et enjoué, parfait pour les petits voyageurs dès 2 ans... et pour toutes les familles amoureuses de la Bretagne.

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

|

Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Tchoupi

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T'choupi visite la Bretagne

Thierry Courtin

Paru le 25/06/2026

32 pages

Nathan

6,30 €

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Scannez le code barre 9782095066383
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