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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Solito

Javier Zamora

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Du haut de ses neuf ans, Javier quitte ses grands-parents, ses copains d'école et son pays d'origine, El Salvador, pour retrouver ses parents déjà installés clandestinement aux Etats-Unis. Seul, il part pour un périple de 3000 kilomètres à travers le Guatemala, le Mexique, la mer et le désert, au bout duquel l'attendent le rêve américain et sa vie de famille tant désirée. Vécue et observée à hauteur d'enfant, cette épopée hors norme semée de nombreux dangers et épreuves est avant tout teintée d'émerveillement et d'espoir. Car Javier poursuit vaillamment son long chemin, suivant les passeurs et les autres migrants, découvrant de magnifiques couchers de soleil ou de somptueuses étendues de cactus, mais aussi le meilleur et le pire dont l'humain est capable. Devenu un phénomène mondial, Solito est un témoignage rare, poignant et universel sur le sort des migrants. L'écriture sensible de Javier Zamora, associée à son jeu avec la langue hispanique, offre une expérience de lecture singulière et particulièrement vivante.

Par Javier Zamora
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Javier Zamora

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Solito

Javier Zamora trad. Carole d' Yvoire

Paru le 25/06/2026

592 pages

Editions Gallimard

11,20 €

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