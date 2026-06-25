"Si vous êtes surveillés, vous n'êtes pas libres". Le Tout est la firme la plus puissante au monde. Entreprise tentaculaire née de la fusion du Cercle, détenteur mondial des réseaux sociaux, avec un géant du commerce en ligne, elle a pour objectif de prendre le contrôle de nos cerveaux à coups de nouvelles technologies aliénantes. Delaney Wells s'est promis de renverser un jour le maléfi que Tout. Lorsqu'elle parvient à s'y faire embaucher, elle se met à concevoir les applications les plus infâmes possible, avec l'espoir que la population se révolte enfin. Mais le monde est-il encore assez lucide pour voir la vérité en face ? Avec ce roman d'anticipation trépidant, Dave Eggers nous emporte dans une épopée de l'absurde et nous ouvre les yeux sur l'emprise inquiétante des nouvelles technologies.