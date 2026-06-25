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Mon cahier pour lire l'heure

Manu Surein, Sophie Stepien

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Aidez votre enfant à lire l'heure et à comprendre le temps dès le CP grâce à un cahier clair, ludique et progressif, conçu par des enseignants et conforme au programme. > Un indispensable pour apprendre à lire l'heure dès le CP Ce cahier Bordas accompagne les enfants du CP au CE2 (69 ans) pour lire l'heure, se repérer dans le temps, mesurer, calculer et comparer des durées, pas à pas. > Une méthode efficace et rassurante - 13 chapitres progressifs , rédigés par des enseignants - Situations concrètes pour comprendre facilement - Explications claires et accessibles aux enfants - Exercices variés, illustrés et gradués pour s'entraîner efficacement > Des outils pédagogiques complets - Apprentissage de l' heure entière, demiheure, quarts d'heure et minutes - Roue des saisons à colorier pour se repérer dans l'année - Mémo pratique sur les unités de temps et les durées - Mode d'emploi pour construire sa propre horloge > Idéal pour les parents - Encart central détachable avec les corrigés - Autonomie de l'enfant et suivi facile à la maison - Conforme au nouveau programme scolaire > Engagement qualité Bordas Imprimé en France, papier issu de forêts durablement gérées, encres non polluantes.

Par Manu Surein, Sophie Stepien
Chez Bordas Editions

|

Auteur

Manu Surein, Sophie Stepien

Editeur

Bordas Editions

Genre

Multi-matières

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Mon cahier pour lire l'heure

Manu Surein, Sophie Stepien

Paru le 25/06/2026

32 pages

Bordas Editions

5,40 €

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Scannez le code barre 9782047409053
9782047409053
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