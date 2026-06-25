Mon cahier pour lire l'heure

Aidez votre enfant à lire l'heure et à comprendre le temps dès le CP grâce à un cahier clair, ludique et progressif, conçu par des enseignants et conforme au programme. > Un indispensable pour apprendre à lire l'heure dès le CP Ce cahier Bordas accompagne les enfants du CP au CE2 (69 ans) pour lire l'heure, se repérer dans le temps, mesurer, calculer et comparer des durées, pas à pas. > Une méthode efficace et rassurante - 13 chapitres progressifs , rédigés par des enseignants - Situations concrètes pour comprendre facilement - Explications claires et accessibles aux enfants - Exercices variés, illustrés et gradués pour s'entraîner efficacement > Des outils pédagogiques complets - Apprentissage de l' heure entière, demiheure, quarts d'heure et minutes - Roue des saisons à colorier pour se repérer dans l'année - Mémo pratique sur les unités de temps et les durées - Mode d'emploi pour construire sa propre horloge > Idéal pour les parents - Encart central détachable avec les corrigés - Autonomie de l'enfant et suivi facile à la maison - Conforme au nouveau programme scolaire > Engagement qualité Bordas Imprimé en France, papier issu de forêts durablement gérées, encres non polluantes.