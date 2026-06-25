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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Visions furtives

Didier Bascou

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"La poésie est le rock'n'roll de la littérature". La poésie a-t-elle encore sa place ou a-t-elle perdu la partie ? Une société sans poésie serait asphyxiée, appauvrie, anémiée. Le poète est et a toujours existé, et pourtant il est du vent, une feuille, un nuage. Il n'est rien mais il est tout. Ces visions sont fugaces, évanescentes, chacune d'entre elles est comme un flash qui a traversé l'auteur tels une illumination, un éclair. Elles sont furtives, éphémères, sans retour. Il faut saisir l'instant, le traduire en mots et les coucher harmonieusement sur le papier. Didier Bascou nous invite, à travers sa poésie, à partager et à fusionner ses visions avec les vôtres.

Par Didier Bascou
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Didier Bascou

Editeur

Les Impliqués

Genre

Poésie

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Visions furtives

Didier Bascou

Paru le 25/06/2026

84 pages

Les Impliqués

12,00 €

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