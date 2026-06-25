Visions furtives

"La poésie est le rock'n'roll de la littérature". La poésie a-t-elle encore sa place ou a-t-elle perdu la partie ? Une société sans poésie serait asphyxiée, appauvrie, anémiée. Le poète est et a toujours existé, et pourtant il est du vent, une feuille, un nuage. Il n'est rien mais il est tout. Ces visions sont fugaces, évanescentes, chacune d'entre elles est comme un flash qui a traversé l'auteur tels une illumination, un éclair. Elles sont furtives, éphémères, sans retour. Il faut saisir l'instant, le traduire en mots et les coucher harmonieusement sur le papier. Didier Bascou nous invite, à travers sa poésie, à partager et à fusionner ses visions avec les vôtres.