L'indiscrétion du rococo

Que signifie la présence récurrente et diversifiée d'un témoin voyant sans être vu, ou écoutant sans être entendu, dans les fictions littéraires et visuelles du premier XVIIIe siècle ? De Fontenelle à Rousseau, de Watteau à Fragonard, l'indiscrétion dessine un réseau de préoccupations invitant à mettre l'ombre en lumière, à faire des coulisses perceptives le foyer d'attention. Le décentrement, la transgression et le dévoilement liés à la présence clandestine entrent en écho avec l'esthétique "rococo" , familière du détour et de l'asymétrie. La reprise de motifs topiques (mari cocu, belle endormie ou au bain) n'épuise pas la richesse du phénomène ; son importance numérique, dramatique et symbolique invite à en mesurer l'intérêt, la valeur, la portée.