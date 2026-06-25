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L'indiscrétion du rococo

Floriane Daguisé

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Que signifie la présence récurrente et diversifiée d'un témoin voyant sans être vu, ou écoutant sans être entendu, dans les fictions littéraires et visuelles du premier XVIIIe siècle ? De Fontenelle à Rousseau, de Watteau à Fragonard, l'indiscrétion dessine un réseau de préoccupations invitant à mettre l'ombre en lumière, à faire des coulisses perceptives le foyer d'attention. Le décentrement, la transgression et le dévoilement liés à la présence clandestine entrent en écho avec l'esthétique "rococo" , familière du détour et de l'asymétrie. La reprise de motifs topiques (mari cocu, belle endormie ou au bain) n'épuise pas la richesse du phénomène ; son importance numérique, dramatique et symbolique invite à en mesurer l'intérêt, la valeur, la portée.

Par Floriane Daguisé
Chez PU Rennes

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Auteur

Floriane Daguisé

Editeur

PU Rennes

Genre

Dictionnaires d'art

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L'indiscrétion du rococo

Floriane Daguisé

Paru le 25/06/2026

PU Rennes

35,00 €

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