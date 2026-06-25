Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Battling Siki

Philippe Tétart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La mémoire collective a ses oubliettes. Le nom d'un boxeur y est tombé : Battling Siki, premier champion du monde français d'origine sénégalaise et premier champion du monde africain, couronné après avoir battu Georges Carpentier en septembre 1922. Dans l'ordre de la gloire sportive, il précède tous les champions et championnes aux origines africaines ou ultramarines qui font rayonner la France depuis un siècle. Siki fut ainsi un pionnier. Un pionnier oublié en raison de sa couleur et du racisme sévissant au temps de la IIIe République coloniale ? En bonne partie, mais pas seulement. Aussi talentueux que fantasque et viscéralement libre, gourmand de la vie, Siki défraya la chronique plus qu'à son tour. Il fragilisa lui-même sa réputation. En 1923, il céda à l'appel des sirènes américaines et des dollars. Il y perdit la vie à Manhattan, une nuit de décembre 1925. Deux balles dans le dos. Quoique populaire, Siki ne fut donc pas un modèle, et les instances pugilistiques française et mondiale firent tout pour l'empêcher de rester champion du monde. Un siècle après sa mort, son souvenir mérite d'être réveillé et délivré de la caricature dans laquelle ses biographes, mais aussi les historiens, les mémorialistes et les journalistes l'ont enfermé. Pas de légende en ces pages. Pas d'arrangement avec la réalité. Seuls les faits comptent, fondés sur l'exploitation d'archives inédites et d'un corpus international de presse de plus de 20 000 articles. De quoi suivre le parcours épatant, cocasse, troublant, douloureux, émouvant, révoltant d'un gamin de Saint-Louis du Sénégal, livré trop tôt à lui-même et loin d'imaginer à quel point il souffrirait d'être un grand champion noir.

Par Philippe Tétart
Chez PU Rennes

|

Auteur

Philippe Tétart

Editeur

PU Rennes

Genre

Sports de combat

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Battling Siki par Philippe Tétart

Commenter ce livre

 

Battling Siki

Philippe Tétart

Paru le 25/06/2026

PU Rennes

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041306718
9791041306718
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.