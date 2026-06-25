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Raymond Roussel face à la presse

Pierre Bazantay

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Fou, escroc, manipulateur, dément, etc. , on ne compte plus les qualificatifs qui ont accueilli défavorablement l'oeuvre de Raymond Roussel de 1896 à 1933. De nombreux journalistes s'en sont donnés à coeur joie en faisant part de leur étonnement et leur incompréhension en assistant aux pièces Impressions d'Afrique, Locus Solus, L'Etoile au Front ou La Poussière de Soleils données sur de prestigieuses scènes parisiennes. On retrouve, dans cet ensemble de 498 articles, une très grande partie de ces critiques, annotées et commentées, sans oublier toutefois les quelques comptes rendus positifs, beaucoup plus rares, qui saluèrent cette oeuvre auxquels s'ajoutent les insertions payantes de Roussel tentant, vainement, d'infléchir les opinions généralement négatives qu'il suscitait. C'est ce parcours en forme de tragédie personnelle que retrace cet ensemble d'articles de presse ; dans quelle mesure ont-ils précipité la fin de Raymond Roussel à Palerme le 14 juillet 1933 ? La question reste ouverte.

Par Pierre Bazantay
Chez PU Rennes

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Auteur

Pierre Bazantay

Editeur

PU Rennes

Genre

Critique

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Raymond Roussel face à la presse

Pierre Bazantay

Paru le 25/06/2026

PU Rennes

28,00 €

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