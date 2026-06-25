Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La paix du coeur

Bernard Ducruet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La paix du coeur : un bien si désirable et pourtant si fugitif... Tout homme la recherche mais si peu parviennent à la garder durablement. Les épreuves ont vite fait de nous en éloigner. Cette paix serait-elle donc inaccessible ? Non, puisque Jésus l'a promise. Il existe une paix au de-là de l'épreuve qui ne se reçoit pas à la manière du monde. Par des propos profondément marqués de l'esprit bénédictin, le père Bertrand Ducruet nous introduit dans l'accueil de cette paix, don illimité de Dieu et fruit d'un véritable combat intérieur.

Par Bernard Ducruet
Chez Editions des Béatitudes

|

Auteur

Bernard Ducruet

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La paix du coeur par Bernard Ducruet

Commenter ce livre

 

La paix du coeur

Bernard Ducruet

Paru le 25/06/2026

56 pages

Editions des Béatitudes

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030607543
9791030607543
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.