La paix du coeur : un bien si désirable et pourtant si fugitif... Tout homme la recherche mais si peu parviennent à la garder durablement. Les épreuves ont vite fait de nous en éloigner. Cette paix serait-elle donc inaccessible ? Non, puisque Jésus l'a promise. Il existe une paix au de-là de l'épreuve qui ne se reçoit pas à la manière du monde. Par des propos profondément marqués de l'esprit bénédictin, le père Bertrand Ducruet nous introduit dans l'accueil de cette paix, don illimité de Dieu et fruit d'un véritable combat intérieur.