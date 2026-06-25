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Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Amazones

Silvana Editoriale, Zanetti Valerio

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Majestueuse, perchée sur son cheval, la femme qui prend les rênes incarne la fascination occidentale pour les Amazones antiques et lointaines, se transformant en véritable icône d'excellence féminine. Symbole d'une libération qui s'exerce bien au-delà de l'activité sportive, l'habit de la cavalière occupe une place unique dans la garde-robe et dans l'imaginaire collectif. A travers l'évolution de sa tenue, ses accessoires et son harnachement au fil des siècles, l'Amazone moderne ne cesse de défier les normes vestimentaires et demeure une source d'inspiration pour les créateurs de mode. Dans une cavalcade d'images, d'objets et de personnalités uniques, ce catalogue d'exposition dévoile l'histoire des modes équestres féminines en Europe, de l'Antiquité aux défilés contemporains. Cet ouvrage rend également un vibrant hommage à la culture équestre provençale, où l'élégance du costume d'Arles rencontre la diffusion de la monte en amazone dans les manades de Camargue. Autrefois réservé aux élites, ce style devient un acte d'affirmation ouvert à toutes les femmes.

Par Silvana Editoriale, Zanetti Valerio
Chez Silvana Editoriale

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Auteur

Silvana Editoriale, Zanetti Valerio

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Ecrits sur l'art

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Amazones

Silvana Editoriale, Zanetti Valerio

Paru le 25/06/2026

208 pages

Silvana Editoriale

35,00 €

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