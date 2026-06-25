Des premiers chasseurs-cueilleurs à la nouvelle donne politique qui émerge après les élections législatives du 8 février 2026, Jean Michel Kauffmann offre un récit captivant des royaumes qui ont fusionné pour former le Siam puis la Thaïlande moderne. L'auteur met notamment à l'honneur les rois Khamaeng, Narai et Taksin qui a précédé la dynastie Chakri dont est issu l'actuel roi Rama X. Les grandes figures de l'histoire moderne du royaume, comme Phibun Songkhram, Pridi Banomyong ou Thaksin Shinawatra sont présentes. Les royaumes du Lan-Na, de Sukhothai, d'Ayutthaya et de Thonburi ainsi que la capitale actuelle Bangkok sont longuement étudiés. Sans oublier les références spécifiques au rôle du bouddhisme, de la monarchie et de... la France dans l'histoire du royaume. 320 pages, 46 chapitres, 150 illustrations et 23 cartes font de cette nouvelle édition enrichie de "l'Histoire du Siam et de la Thaïlande" l'ouvrage le plus complet et le plus récent paru en française sur le pays du Sourire.