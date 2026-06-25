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Je découvre les plantes

Yann Chassatte, Yannick Chassatte

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Ecologue au sein de l'association l'Atelier Vert, Yannick Chassatte a plus de 20 ans d'expérience en éducation à l'environnement et de la biodiversité locale. Une nouveauté de la collection "Habiter autrement la planète" , à partir de 12/13 ans. A travers des anecdotes fascinantes (comme les plantes qui communiquent ou celles qui poussent à une vitesse record), des schémas clairs et des activités pratiques (fabriquer des teintures naturelles, créer un herbier, ou comprendre la photosynthèse), ce livre rend la botanique accessible, captivante et concrète. Il encourage les jeunes à observer, expérimenter et protéger la nature, tout en offrant aux adultes des clés pour transmettre ces savoirs avec enthousiasme. Un outil idéal pour les collégiens, enseignants et éducateurs, qui allie rigueur scientifique et approche interactive, pour habiter la Terre de manière plus consciente et créative. Une invitation à voir la nature autrement et à en devenir les acteurs responsables !

Par Yann Chassatte, Yannick Chassatte
Chez Les Presses d'Ile de France

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Auteur

Yann Chassatte, Yannick Chassatte

Editeur

Les Presses d'Ile de France

Genre

Nature et plein air

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Je découvre les plantes

Yann Chassatte, Yannick Chassatte

Paru le 27/08/2026

150 pages

Les Presses d'Ile de France

18,00 €

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Scannez le code barre 9782708882393
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