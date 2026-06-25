Treason of a Heart

Il a fait d'elle une cible. A présent, il devra la protéger... quitte à trahir la mafia. Depuis des années, Aylee se bat pour offrir une vie digne à son petit frère et éponger les dettes laissées par leur mère. Tout bascule le jour où elle passe les portes d'un petit restaurant et se retrouve malgré elle plongée au coeur des conflits qui déchirent les réseaux criminels de la ville. Dario, chef de la Cosa Nostra, a commis l'impardonnable : impliquer une innocente. Dévoré par la culpabilité et lié par le code d'honneur de la mafia, il scelle le sort d'Aylee en lui faisant le serment de veiller à sa sécurité. Un serment de sang qui défie ses devoirs, menace son pouvoir et pourrait lui coûter bien plus que sa couronne. Parce qu'il l'a juré : il la protégera jusqu'à la mort. Edition limitée avec jaspage disponible pour le premier tirage uniquement. Après épuisement du stock, le livre sera édité dans sa version classique avec tranche blanche.