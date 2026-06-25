Battle Chasers Intégrale

Les lecteurs et les fans attendaient la conclusion de cette saga qui a marqué les comics des années 2000, quasiment depuis deux décennies. L'attente est terminée, grâce à Joe Madureira et Ludo Lullabi, qui nous offrent cette intégrale de plus de 400 pages qui regorge de bonus ! Le moment est venu de (re)découvrir les aventures bourrées d'action de la jeune Gully lancée dans une quête pour retrouver son père disparu. Elle est aidée de Garrison, un épéiste légendaire ; de Knolan, le magicien rusé ; de Calibretto, un golem de guerre hors-la-loi ; et de la célèbre mercenaire Red Monika !