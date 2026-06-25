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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Les héritiers de l'Olympe

Julys Thild

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Es dieux grecs ont disparu lorsque les humains ont cessé de croire en eux. De leurs ruines est née la Balance, impitoyable gardienne de l'équilibre entre deux royaumes ennemis : la Lumière et les Ténèbres. Amber, simple lycéenne mortelle, n'a jamais su trouver sa place. Jusqu'au jour où deux séduisants passeurs d'âmes l'approchent, la propulsant au coeur d'un univers mythologique insoupçonné... A dix-huit ans, elle devra faire un choix irrévocable : devoir ou amour, raison ou passion. Mais derrière la chute des dieux, d'étranges secrets demeurent. Et si aimer signifiait trahir la Balance elle-même ?

Par Julys Thild
Chez Héron d'Argent

|

Auteur

Julys Thild

Editeur

Héron d'Argent

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Les héritiers de l'Olympe

Julys Thild

Paru le 25/06/2026

Héron d'Argent

24,90 €

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