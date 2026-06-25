Les héritiers de l'Olympe

Es dieux grecs ont disparu lorsque les humains ont cessé de croire en eux. De leurs ruines est née la Balance, impitoyable gardienne de l'équilibre entre deux royaumes ennemis : la Lumière et les Ténèbres. Amber, simple lycéenne mortelle, n'a jamais su trouver sa place. Jusqu'au jour où deux séduisants passeurs d'âmes l'approchent, la propulsant au coeur d'un univers mythologique insoupçonné... A dix-huit ans, elle devra faire un choix irrévocable : devoir ou amour, raison ou passion. Mais derrière la chute des dieux, d'étranges secrets demeurent. Et si aimer signifiait trahir la Balance elle-même ?