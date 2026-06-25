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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Le Club de la Gêne Tome 1

Emily-Jane Clark, Wotto

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Bienvenue au Club de la Gêne ! LIV : Tu nous manques trop, Kennedy !! DEVON : C'est nul qu'on soit pas dans le même collège ! KENNEDY : Vous me manquez aussi ! En plus, je viens de passer la journée la plus HORRIBLE de ma vie. 1. Mon prof principal me déteste. 2. J'ai dû m'enfermer dans les toilettes. 3. On m'a donné un surnom TROP GENANT. LIV : Qu'est-ce qui s'est passé ? DEVON : Raconte ! KENNEDY : D'accord, mais je vous préviens, je vais EXPLOSER le GENE-omètre... Je m'appelle Kennedy King et j'ai été FORCEE de déménager à Londres. Je viens de faire ma rentrée à Hellington, alias le Collège de l'Enfer. Le seul avantage, c'est que La Daronne a enfin accepté (par culpabilité) que j'aie un téléphone pour rester en contact avec mes meilleurs amis. Découvrez nos messages à vos risques et périls, et n'oubliez pas... ce qui se dit dans le Club de la Gêne RESTE dans le Club de la Gêne.

Par Emily-Jane Clark, Wotto
Chez Saxo

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Auteur

Emily-Jane Clark, Wotto

Editeur

Saxo

Genre

Romans, témoignages & Co

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Le Club de la Gêne Tome 1

Emily-Jane Clark, Wotto trad. Marion Roman

Paru le 25/06/2026

352 pages

Saxo

15,00 €

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