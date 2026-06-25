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Escape, Ray

Geon-u

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" Kail, ton frère jumeau Ray est mort. Bientôt, tu deviendras un Esper comme lui. " Découvrez le premier guideverse de la collection KBL. Une histoire qui met en scène des individus dotés de capacités spéciales qui guident des personnages grâce à leurs pouvoirs psychiques. Après la mort de son frère jumeau Ray, Kail apprend qu'il va devenir Esper. Kail a reçu les puissants pouvoirs psychiques de Ray dans la douleur, mais étrangement, dès que Lucien le touche, ces douleurs s'estompent. Lucien semble lui cacher des choses qui risquent de transformer leur relation à tout jamais...

Par Geon-u
Chez Kbooks

|

Auteur

Geon-u

Editeur

Kbooks

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Escape, Ray

Geon-u

Paru le 25/06/2026

256 pages

Kbooks

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382883587
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