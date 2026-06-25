Escape, Ray

" Kail, ton frère jumeau Ray est mort. Bientôt, tu deviendras un Esper comme lui. " Découvrez le premier guideverse de la collection KBL. Une histoire qui met en scène des individus dotés de capacités spéciales qui guident des personnages grâce à leurs pouvoirs psychiques. Après la mort de son frère jumeau Ray, Kail apprend qu'il va devenir Esper. Kail a reçu les puissants pouvoirs psychiques de Ray dans la douleur, mais étrangement, dès que Lucien le touche, ces douleurs s'estompent. Lucien semble lui cacher des choses qui risquent de transformer leur relation à tout jamais...