Mission résilience

Il a suffi d'une mission désastreuse pour que sa vie bascule. Cela fait neuf mois que Christopher a perdu tous ses coéquipiers SEAL. Neuf mois que, submergé par la culpabilité et l'horreur de la mort de la seule femme de son groupe, il s'est coupé du monde au risque d'être exclu de la Navy. Sa dernière chance de surmonter son traumatisme ? Partir loin. En Afrique du Sud. Dans une association dirigée par Madison Honeywood, pour enseigner l'autodéfense à des victimes d'abus sexuels. Madison Honeywood, cette vétérinaire solaire et indisciplinée qui propose à ses protégés d'apprendre à se reconstruire au travers de la zoothérapie et de la lecture de... romances. Ce que Chris n'a pas vu venir ? Madison, elle-même, et leur confrontation explosive au sein d'une nature sauvage remplie de dangers et de secrets... Parce que la femme qui " murmure à l'oreille des lions " est peut-être bien celle qui chuchotera à son coeur et qui en recollera les morceaux.