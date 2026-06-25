La Nouvelle Droite en question

La Nouvelle Droite intrigue : la gauche y voit l'incarnation du mal, la droite classique une idéologie mêlant néo paganisme, relativisme moral, panthéisme, anti-christianisme, exaltation des identités, refus du cosmopolitisme, lutte contre la désinformation. L'auteur expose ses origines intellectuelles, ainsi que le processus qui mène d'Europe Action au GRECE et ses revues, en passant par le Club de l'Horloge, la Nouvelle Revue d'Histoire et l'Institut Iliade. Il analyse ses théoriciens : Nietzsche, Evola, Guénon, Rougier et leurs épigones : A. de Benoist, D. Venner, J.-Y. Le Gallou... Un regard de foi, serein, épris de tradition nationale, sur la faillite morale d'une jeunesse en quête de repères, d'identité et de transcendance, tentée de se tourner vers ces " défenseurs de notre civilisation ". J.-P. Maugendre dirige Renaissance catholique. Il anime sur TVLibertés l'émission Terres de Mission, et collabore au Club des Hommes en noir. Il a publié La lecture en question (Via Romana, 2025