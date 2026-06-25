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Les romans de la rentrée littéraire 2026
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La Nouvelle Droite en question

Jean-Pierre Maugendre, J-p. Maugendre

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La Nouvelle Droite intrigue : la gauche y voit l'incarnation du mal, la droite classique une idéologie mêlant néo paganisme, relativisme moral, panthéisme, anti-christianisme, exaltation des identités, refus du cosmopolitisme, lutte contre la désinformation. L'auteur expose ses origines intellectuelles, ainsi que le processus qui mène d'Europe Action au GRECE et ses revues, en passant par le Club de l'Horloge, la Nouvelle Revue d'Histoire et l'Institut Iliade. Il analyse ses théoriciens : Nietzsche, Evola, Guénon, Rougier et leurs épigones : A. de Benoist, D. Venner, J.-Y. Le Gallou... Un regard de foi, serein, épris de tradition nationale, sur la faillite morale d'une jeunesse en quête de repères, d'identité et de transcendance, tentée de se tourner vers ces " défenseurs de notre civilisation ". J.-P. Maugendre dirige Renaissance catholique. Il anime sur TVLibertés l'émission Terres de Mission, et collabore au Club des Hommes en noir. Il a publié La lecture en question (Via Romana, 2025

Par Jean-Pierre Maugendre, J-p. Maugendre
Chez Via Romana

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Auteur

Jean-Pierre Maugendre, J-p. Maugendre

Editeur

Via Romana

Genre

Histoire des idées politiques

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La Nouvelle Droite en question

Jean-Pierre Maugendre, J-p. Maugendre

Paru le 09/07/2026

96 pages

Via Romana

12,00 €

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