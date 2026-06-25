Mon petit monde en stickers - La ville

Crée ta ville animée en stickers ! Au restaurant, chez le marchand de glace, à la fête foraine, au parc aquatique et la bibliothèque... Donne vie à ton adorable petit monde en stickers en t'amusant à coller plus de 250 autocollants transparents représentants d'adorables objets et des personnages amusants dans la ville. Pour cela, rien de plus simple : chaque planche de stickers correspond à un décor. Il te suffit de suivre le modèle en superposant tes stickers transparents pour créer une magnifique scène autour de la ville. A toi de jouer !