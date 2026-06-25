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Mon petit monde en stickers - La ville

Elodie Guilland

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Crée ta ville animée en stickers ! Au restaurant, chez le marchand de glace, à la fête foraine, au parc aquatique et la bibliothèque... Donne vie à ton adorable petit monde en stickers en t'amusant à coller plus de 250 autocollants transparents représentants d'adorables objets et des personnages amusants dans la ville. Pour cela, rien de plus simple : chaque planche de stickers correspond à un décor. Il te suffit de suivre le modèle en superposant tes stickers transparents pour créer une magnifique scène autour de la ville. A toi de jouer !

Par Elodie Guilland
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Elodie Guilland

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres-jeux

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Mon petit monde en stickers - La ville

Elodie Guilland

Paru le 25/06/2026

4 pages

Editions Gründ

8,95 €

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Scannez le code barre 9782324039140
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