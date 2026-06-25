Le siège de Dal'darum

Redwin agonise, Dal'darum vacille. Tandis que les volants de Kowan déchirent le ciel et que la trahison rôde sous mille visages, une poignée de héros doit tenir la forteresse... ou la voir sombrer. Entre éclairs, acier et serments brisés, chaque décision peut sauver un peuple, ou précipiter la guerre. Dal'darum panse ses plaies quand une attaque "chirurgicale' frappe ses points vitaux. Privés de leur chef, elfes, nains, orcs et gobelins doivent choisir un nouveau pilier pour résister à l'armée qui approche. Au même moment, d'autres acteurs entrent en scène : alliances fragiles, secrets anciens et un passage scellé vers des puissances oubliées...