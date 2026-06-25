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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Nous avons vendu nos âmes

Grady Hendrix

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La version heavy metal de la légende de Faust. A l'adolescence, la musique a sauvé Kris d'une vie misérable. Elle a monté un groupe de métal avec son ami Terry, puis a pris la route pour une décennie de concerts, d'ivresse, de narcotiques et de délires divers. La belle vie, en somme. Jusqu'au jour où la musique s'est arrêtée. Et où Kris est revenue dans son bled pourri pour travailler dans un hôtel tout aussi pourri. Avec des tonnes de tranquillisants pour endormir sa colère. La bête en elle se réveille enfin le jour où elle apprend que Terry, qui a trahi le groupe pour une carrière solo triomphale, va refaire une série de concerts. Et c'est une bête très, très en colère. Le temps est en effet venu d'aller trouver Terry pour s'expliquer. Pour lui montrer qu'il reste des choses, dans ce monde, qui ne sont pas à vendre.

Par Grady Hendrix
Chez Pocket

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Auteur

Grady Hendrix

Editeur

Pocket

Genre

Terreur

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Nous avons vendu nos âmes

Grady Hendrix trad. Héloïse Esquié

Paru le 25/06/2026

240 pages

Pocket

9,60 €

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