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#Roman francophone

Indiana

George Sand

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Le grand roman féministe de George Sand qui a fait entrer la révolte des femmes dans l'histoire de la littérature. " Ceux qui m'ont lu sans prévention comprennent que j'ai écrit Indiana avec le sentiment non raisonné, il est vrai, mais profond et légitime, de l'injustice et de la barbarie des lois qui régissent encore l'existence de la femme dans le mariage, dans la famille et la société. " G. Sand Mariée sans amour à un austère colonel, la belle Indiana se morfond en son domaine campagnard de l'Ile de Bourbon, étouffée par les lois et les conventions d'une société qui refuse aux femmes toute liberté. Elle rêve d'émancipation et d'un amour capable de la sauver, aussi, quand survient le beau Raymon de Ramière, la jeune créole s'éprend du séducteur... Pour leur malheur à tous ! Indiana quitte l'île pour Paris, où passions et trahisons bouleversent son destin. Chaque choix et rencontre sont un risque à prendre dans un monde où les transgressions se payent cher. Mais jusqu'où est-elle prête à aller pour suivre son désir et jusqu'où le monde est prêt à la laisser vivre ?

Par George Sand
Chez Pocket

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Auteur

George Sand

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Indiana

George Sand

Paru le 02/07/2026

384 pages

Pocket

7,50 €

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