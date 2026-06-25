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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Palazzo

Danielle Steel

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Parfois les rêves deviennent réalité. Depuis la mort tragique de ses parents, Cosima Saverio se voue corps et âme à l'entreprise de maroquinerie familiale, tout en s'occupant de sa soeur, son frère, et de leur palais vénitien. Pour la jeune femme, le défi est d'autant plus grand qu'Allegra, qui a survécu à l'accident qui a tué leurs parents, est paralysée. Quant à Luca, il a un penchant pour le jeu, les femmes et les nuits blanches. Quand le jeune homme perd une somme faramineuse au casino, Cosima doit faire un choix : régler les dettes de son frère, ou sauver l'héritage familial. Dans ce moment difficile, sa rencontre avec le fondateur d'une célèbre marque française de maroquinerie de luxe pourrait bien tout changer. Car si Cosima s'en sort toujours, c'est au prix d'un lourd sacrifice personnel, et d'une grande solitude. Trouvera-t-elle la personne qui la soutiendra dans le nouvel élan qu'elle veut donner à l'entreprise familiale ?

Par Danielle Steel
Chez Pocket

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Auteur

Danielle Steel

Editeur

Pocket

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Palazzo

Danielle Steel trad. Hélène Colombeau

Paru le 25/06/2026

312 pages

Pocket

8,70 €

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