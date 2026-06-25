Double reflet

Depuis toujours, regarder l'une c'était regarder l'autre... L'incroyable ressemblance entre Olivia et Victoria est un reflet de leur extraordinaire complicité. Les jumelles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et partagent tout. Elles sont pourtant très différentes. Timide, sérieuse et responsable, Olivia joue le rôle de la mère que les soeurs ont perdue à la naissance. Victoria la fonceuse, elle, est prête à tout pour changer le monde. Mais lorsqu'elle tombe amoureuse d'un homme marié et que le scandale éclate, Victoria se voit contrainte d'épouser un jeune veuf, avocat de talent et père d'un petit garçon. Pourtant, son coeur la porte vers l'Europe, et le front sur lequel se déchaîne la barbarie de la Première Guerre mondiale. Les deux soeurs vont alors échafauder un plan qui changera leurs destinées. Avec plus d'une centaine de livres publiés en France et plus d'un milliard d'exemplaires vendus à travers le monde, Danielle Steel est, depuis ses débuts, une auteure au succès inégalé. Francophone, passionnée de notre culture et de l'art de vivre à la française, elle a été promue, en 2014, au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur.