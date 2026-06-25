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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Double reflet

Danielle Steel

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Depuis toujours, regarder l'une c'était regarder l'autre... L'incroyable ressemblance entre Olivia et Victoria est un reflet de leur extraordinaire complicité. Les jumelles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et partagent tout. Elles sont pourtant très différentes. Timide, sérieuse et responsable, Olivia joue le rôle de la mère que les soeurs ont perdue à la naissance. Victoria la fonceuse, elle, est prête à tout pour changer le monde. Mais lorsqu'elle tombe amoureuse d'un homme marié et que le scandale éclate, Victoria se voit contrainte d'épouser un jeune veuf, avocat de talent et père d'un petit garçon. Pourtant, son coeur la porte vers l'Europe, et le front sur lequel se déchaîne la barbarie de la Première Guerre mondiale. Les deux soeurs vont alors échafauder un plan qui changera leurs destinées. Avec plus d'une centaine de livres publiés en France et plus d'un milliard d'exemplaires vendus à travers le monde, Danielle Steel est, depuis ses débuts, une auteure au succès inégalé. Francophone, passionnée de notre culture et de l'art de vivre à la française, elle a été promue, en 2014, au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Par Danielle Steel
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Danielle Steel

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Double reflet

Danielle Steel trad. Vassoula Galangau

Paru le 25/06/2026

576 pages

Presses de la Cité

16,90 €

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