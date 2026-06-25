Revue d'éthique et de théologie morale N° 333

Ethique et politique : crise de la démocratie et présence chrétienne Face au christianisme : les trois variétés de populisme en Europe (Alain Dieckhoff) La crise contemporaine de la démocratie : que peut faire l'Eglise ? (Bernard Bourdin) "Un chrétien doit choisir son camp, mais celui-ci n'est pas le lieu du sacré" . Entretien avec Dominique Potier (Propos recueillis par Dominique Greiner) "Il ne s'agit pas seulement de migrants" (Jean-Marie Carrière) Doctrine sociale de l'Eglise et démocratie. Une vision fondée sur une anthropologie théologique (Grégoire Catta) Varia Raison publique, espace public, durée publique (Stefano Biancu) Etre digne de l'événement : un mode d'engagement dans la précarité (Dorothée Sabatié-Garat)