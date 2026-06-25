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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Pays basque

Christian Artigau

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A travers cet ouvrage et ses récits croustillants, je vais vous faire découvrir : la plus spectaculaire chute d'eau de toute la péninsule ibérique, ce scénario à travers lequel Ernest Hemingway retrouve son coupe-cigare en argent au bar du Londres à San Sebastien perdu trente ans plus tôt à Cuba. Quel mystère se cache derrière le nom de Cherchebruit, le Bison-Belier, une bête bizarre qui se cache dans une grotte sous le phare de Biarritz. Pourquoi Cesar a dessiné une poule sur un menu de l'hôtel du Palais. Dans ce pays circulent des légendes fantastiques, à Ascain celle de la maison du fou. Quel est ce cuisinier qui vend des cuisinières, la saga Dodin née dans un tramway, vous pourrez également vous perdre dans l'étendue désertique la plus vaste d'Europe, les Bardenas Reales. Tourner une page c'est comme ouvrir un menu, afin que chacun puisse y picorer à sa guise. Christian Artigau

Par Christian Artigau
Chez Editions Cairn

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Auteur

Christian Artigau

Editeur

Editions Cairn

Genre

Récits de voyage

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Pays basque

Christian Artigau

Paru le 25/06/2026

240 pages

Editions Cairn

20,00 €

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