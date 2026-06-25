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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Adversities and Aspirations

Monika Arnez

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L'Indonésie constitue la première économie numérique d'Asie du Sud-Est, avec un volume de 82 milliards de dollars en 2023. Tous les Indonésiens ne sont toutefois pas égaux face à ce dynamisme et les fractures numériques restent fortement marquées dans l'archipel. Ce numéro interdisciplinaire interroge le jeu réciproque des technologies numériques et des dynamiques de genre dans les mondes du travail indonésiens. Il s'agit, d'une part, de comprendre comment ces technologies tout à la fois reflètent et reconfigurent les structures et les rôles de genre, et dans quelle mesure elles peuvent favoriser l'égalité de genre et les capacités d'action des femmes au sein des marchés et des espaces du travail ; et d'autre part d'analyser les perceptions et les discours portant sur ces technologies numériques, qui constitueraient des "horizons d'espoir numériques". L'introduction est suivie de trois contributions explorant l'articulation du travail, du genre et du numérique dans différents champs économiques et professionnels : l'utilisation des plateformes numériques par des agentes littéraires, les trajectoires de travail et de vie de conductrices de mototaxis, et l'influence du numérique sur les pratiques des espaces de travail des femmes portant le voile intégral (les niqabi). Un contrepoint comparatif est apporté par une étude sur l'introduction des plateformes numériques dans l'organisation du travail des mototaxis au Viêt Nam qui met en évidence les enjeux politiques de cette transformation.

Par Monika Arnez
Chez Presses de L'Université de Provence

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Auteur

Monika Arnez

Editeur

Presses de L'Université de Provence

Genre

Sociologie

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Adversities and Aspirations

Monika Arnez

Paru le 25/06/2026

200 pages

Presses de L'Université de Provence

20,00 €

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