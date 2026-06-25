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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

De femme à femme

Michèle Gally

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Cet essai propose une lecture critique de trois récits écrits par des femmes contemporaines sur des femmes du XIIe siècle : Une passion. Entre ciel et chair, de Christiane Singer, sur Héloïse, épouse du philosophe-théologien Abélard ; La Passion selon Juette, de Clara Dupont-Monod, sur Juette, comme par un récit hagiographique écrit en vue de sa sanctification ; et La clôture des merveilles, de Lorette Nobécourt, sur Hildegarde de Bingen, célèbre mystique. Deux furent de très jeunes religieuses, la troisième se fit "recluse". Ces femmes enfermées, subissant un pouvoir masculin et patriarcal tout puissant, deviennent pourtant, dans ces récits modernes, triomphantes : non des victimes soumises mais des héroïnes surmontant leurs épreuves pour faire triompher leur liberté, paradoxale pour le lecteur et la lectrice contemporains. Cette étude ne porte pas sur ces femmes médiévales mais sur le lien que tissent les écrivaines modernes avec ces figures du passé. Pourquoi et comment en (re)construisent-elles les Vies pour s'y projeter, à divers degrés, selon un geste d'empathie auquel elles invitent leurs lecteurs et lectrices ? Le titre, De femme à femme, entend souligner ce jeu de miroir d'alter ego qui éloigne ces récits du simple roman historique. De quoi ces femmes d'autrefois sont-elles le nom pour des modernes ? Le déport vers le Moyen Age permet-a de mieux mettre à nu la puissance des femmes ? Ces récits, en effet, interrogent aussi les modalités d'une écriture "féminine".

Par Michèle Gally
Chez Presses de L'Université de Provence

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Auteur

Michèle Gally

Editeur

Presses de L'Université de Provence

Genre

Moyen Age - Critique littérair

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De femme à femme

Michèle Gally

Paru le 25/06/2026

96 pages

Presses de L'Université de Provence

13,00 €

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