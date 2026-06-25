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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le pardon source de guérison

Bernadette Lemoine

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Ouvrir son coeur au pardon n'est jamais simple lorsque nous avons été blessés, profondément meurtris. N'est-ce pas plutôt la vengeance qui rétablirait la justice ? Mais alors, Dieu nous donnerait-il un commandement impossible à vivre ? Pourquoi et comment pourrions-nous répondre à son invitation de pardonner soixante-dix fois sept fois ? Quant à demander soi-même pardon, ne serait-ce pas s'abaisser ou perdre la face ? Le pardon paraît parfois impossible, injuste et absolument surnaturel. Et pourtant il est bel et bien source de guérison profonde pour tout coeur assoiffé de paix et d'amour. Ce livre, qui tentera de répondre à ces interrogations, est un baume bienfaisant pour celui qui contemple le Christ, expression de la miséricorde du Père.

Par Bernadette Lemoine
Chez Editions des Béatitudes

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Auteur

Bernadette Lemoine

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Prière et spiritualité

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Le pardon source de guérison

Bernadette Lemoine

Paru le 25/06/2026

104 pages

Editions des Béatitudes

8,50 €

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Scannez le code barre 9791030607536
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