Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Douces histories sonores

Nelli Aghekyan, Roberta Marcolin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre sonore avec des illustrations simples et délicates et six sons délicieux, pour apprendre à reconnaître les sons provenant de l'école maternelle. Pas besoin d'appuyer sur un bouton : il suffit de tourner la page pour lancer les sons Que de choses on peut faire à l'école maternelle, et que de sons curieux on peut entendre ! Les rires de tous les enfants impatients de commencer, la mélodie jouée par la maîtresse à la guitare, ou la douce berceuse chantée aux enfants pour les endormir.

Par Nelli Aghekyan, Roberta Marcolin
Chez Sassi Editore

|

Auteur

Nelli Aghekyan, Roberta Marcolin

Editeur

Sassi Editore

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Douces histories sonores par Nelli Aghekyan, Roberta Marcolin

Commenter ce livre

 

Douces histories sonores

Nelli Aghekyan, Roberta Marcolin trad. Sarah Negrel

Paru le 25/06/2026

12 pages

Sassi Editore

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788830331143
9788830331143
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.