Douces histories sonores

Un livre sonore avec des illustrations simples et délicates et six sons délicieux, pour apprendre à reconnaître les sons provenant de l'école maternelle. Pas besoin d'appuyer sur un bouton : il suffit de tourner la page pour lancer les sons Que de choses on peut faire à l'école maternelle, et que de sons curieux on peut entendre ! Les rires de tous les enfants impatients de commencer, la mélodie jouée par la maîtresse à la guitare, ou la douce berceuse chantée aux enfants pour les endormir.