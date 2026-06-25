L'autre N° 79

" Traduire " dans tous les contextes, que ce soit dans les marges, entre les temps dédiés, ou avec des publics éloignés... Ce numéro de la revue L'autre consacré aux multiples facettes de la traduction nous permet de nous décentrer, de voyager et de nous engager. Les autrices et auteurs de ce très beau dossier nous emmènent avec eux au sein des procédures de droit d'asile, dans les salles d'attente des soignants, en consultation transculturelle ou au plus près des mères cambodgiennes chantant des berceuses à leurs enfants. Que se passe-t-il lorsqu'on tente de faire entendre l'autre, ou de se faire entendre par lui ? Quelles émotions, quels enjeux, quels déplacements ? Les auteurs nous plongent dans les coulisses de ces passerelles fragiles entre les langues, révélant une vérité : nous sommes tous, à notre manière, des êtres de traduction. Il sera également question dans ce numéro de l'engagement militaire des adolescents vu comme processus d'acculturation, de la transmission culturelle inconsciente des gestes de maternage à La Réunion et d'une réflexion politique en prise directe avec le terrain sur la place de plus en plus malmenée des enfants confiés aux services de protection de l'enfance.