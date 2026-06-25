Les dynamiques identitaires des enseignants libanais et français à l’épreuve des crises

En France et au Liban, l'identité professionnelle des enseignants est aujourd'hui mise à mal et entraîne une perte de sens et d'attractivité du métier. Ce numéro explore la manière dont les enseignants vivent ces difficultés et reconfigurent leur identité professionnelle. Dans les contextes libanais et français, le constat est le même : l'identité professionnelle des enseignants est aujourd'hui mise à mal. Si la construction d'une identité professionnelle repose sur l'appartenance à un collectif, sur l'investissement d'une identité qui contribue à la réalisation de soi, sur l'affirmation de valeurs partagées, ce numéro s'interroge sur la façon de maintenir cette dynamique identitaire dans une perspective vertueuse quand les collectifs se dissolvent, que le ciel des valeurs se brouille et que l'exercice du métier n'offre plus d'opportunité de valorisation mais multiplie les expériences négatives, les contrariétés, les déceptions. Les contributions s'intéressent à la façon dont les enseignants et le métier font face à des difficultés. Elles s'attachent à repérer les formes de résilience, d'inventivité, de solidarité qui se manifestent et favorisent une reconfiguration des identités professionnelles. La perspective comparative et historique adoptée permet d'identifier des éléments communs, des traits stables appartenant à une forme de tradition, mais également des éléments émergents, et ainsi de dessiner les contours de cette identité professionnelle enseignante en recomposition et de dégager des pistes pour la formation ou l'accompagnement des collectifs.