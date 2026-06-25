Ecumer les cafés branchés de Tirana, explorer les pinèdes odorantes de la côte ou les villages suspendus des montagnes... De théâtres antiques en bazars colorés, de cités ottomanes en prairies fleuries, de lacs grandioses et rivières sauvages en criques idylliques, goûtez l'authenticité des Balkans au pays des Aigles ! Un guide unique, plein de suggestions inédites et de conseils, écrit par des auteurs locaux, véritables experts de la destination - Les incontournables à ne pas manquer et leur surprenante réplique loin des foules - Des itinéraires et de nombreuses cartes pour se repérer -Un carnet d'adresses authentiques et originales pour vivre le meilleur de l'Albanie - Une plongée dans la culture locale, l'histoire, l'art de vivre et les traditions.